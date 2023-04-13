Розтрощене та понівечене: фото наслідків користування Лаврою представниками УПЦ МП

Мінкульт поширив світлини наслідків безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ Московського патріархату.

У середу, 12 квітня, комісія Міністерства культури та інформаційної політики України після криків і перешкоджання з боку прихильників УПЦ МП продовжила свою роботу в Києво-Печерській лаврі, передає НСН.

Представникам комісії вдалося потрапити до корпусу № 112 на території Нижньої Лаври, яку орендувала УПЦ МП і зафіксувати руйнування та пошкодження об’єкта культурної спадщини. Відповідні фото руйнувань опублікувала пресслужба Мінкульту в Facebook.

Як йдеться у повідомленні, комісія нарешті розпочала роботу на території Лаври, хоча, як зазначили у міністерстві, і не без перешкод.

Потрапивши до корпусу під номером 112, комісія МКІП побачила, на що УПЦ МП всього за кілька десятиліть перетворила елемент просторової композиції Києво-Печерської лаври, зразок громадської архітектури у стилі класицизму, проект якої виконано відомим архітектором Павлом Спарро. Відомство зафіксувало заяву про злочин за ст. 298 ККУ. Йдеться про «незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини».

Міністр культури Олександр Ткаченко своєю чергою повідомив, що комісії міністерства вдалося сфотографувати наслідки користування УПЦ МП «Книжковим складом».

Ткаченко розповів, що пам’ятка була збудована ще у ХІХ столітті та понад 100 років була зразком громадсько-суспільної архітектури в стилі класицизму.

«УПЦ МП знадобилося всього кілька десятків, аби перетворити приміщення на те, що ви бачите на фото», наголосив міністр.

За його словами, приміщення нині у непридатному для експлуатації стані та має «явні ознаки» руйнування. Нині воно опечатане представниками Заповідника, а слідчі проводять процесуальні дії.

Нагадуємо, священники УПЦ МП мали покинути територію Лаври 29 березня за рішенням міністерства культури та заповідника Лаври. В УПЦ МП оскаржили рішення Мінкульту, сподіваючись продовжувати перебувати у Лаврі на час судового розгляду. Проте суд відхилив оскарження 30 березня.

30 березня на території Лаври священники УПЦ МП спільно з парафіянами заблокували вхід комісії Мінкульту. Люди заховали ключі від будівель, які мали оглянути представники Мінкульту та перекрили вхід до дверей.

Під час блокувань комісії у Лаврі проходила служба УПЦ МП, а священники заявили, що не покинути територію Лаври навіть попри рішення Мінкульту та РНБО. Згодом митрополит УПЦ МП Павло Лебідь почав погрожувати журналістам побиттям, а один зі священників штовхнув журналістку «Суспільного», пошкодивши камеру оператора.

У Мінкульті на священників написали заяву в поліцію. Те саме зробили і журналісти – за перешкоджання діяльності. Поліція підтвердила заяву журналістів та почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістам).

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