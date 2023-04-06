Журналісти показали, як виглядає житло Паші «Мерседеса» (відео)

Журналісти видання Bihus.info показали, як виглядає житло Паші «Мерседеса» вартістю в один мільйон доларів, передає НСН.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив скандального митрополита Павла Лебедя (Пашу Мерседеса) під цілодобовий домашній арешт на 60 днів. У своєму зверненні піп скаржився, що в його будинку нема на чому спати, а також немає світла та тепла.

Де знаходиться житло Паші «Мерседеса»

Так, особняк колишнього намісника Києво-Печерської лаври знаходиться у Воронькові Бориспільського району, це за 40 кілометрів від Києва.

Павло Лебідь проживає у двоповерховому будинку площею 580 квадратних метрів. Загальна площа ділянки – 0,4 га, її ціна на 2018 рік становила 1 млн. 300 тис. доларів.

У шикарному особняку є дорогі італійські меблі, сучасна побутова техніка, каміни, мармурова підлога та німецький паркет з підігрівом, також є чеські люстри.

На території “простої обителі” також є гостьовий будиночок площею 170 квадратних метрів, будинок для охорони, альтанка та інше.

Крім того, у Воронькові у колишнього намісника Лаври є своя ферма із площею 6 га. Вона включає склади, корівники, силосні ями.

Крім того, у Лебедя є ще одна двоповерхова будівля з мансардою, розташована в центрі Києва. Він ще шикарніший за особняк у Воронькові, знаходиться на Печерську. Зазначається, що цю ділянку просто віджали у людей, які давно тут жили.

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