Меморіал: вбиті росією. Максим Жарій, 7 років, Вінниця, липень

Вбиті росією. Того ранку хлопчик із мамою приїхали на прийом до лікаря-невролога. Коли почався обстріл, були всередині клініки. Спалахнула пожежа. Максим і його мама загинули…



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Максим Жарій

Максимові Жарію було сім. Він загинув 14 липня 2022 року від російської ракетної атаки на середмістя Вінниці.

Того ранку хлопчик із мамою Вікторією Рекутою приїхали на прийом до лікаря-невролога Павла Ковальчука у клініку «Нейромед». Коли почався обстріл, були всередині. Спалахнула пожежа.

Максимко і Вікторія загинули. Лікарю вдалося вибратися з палаючого приміщення, але через 20 днів боротьби за життя його серце теж зупинилося. Цей обстріл відібрав життя понад 30 людей.

Максим народився 22 червня 2015 року у селі Мала Мочулка у Гайсинському районі на Вінниччині. Жив у селищі Теплик. Закінчив перший клас. Обожнював танцювати, займався боротьбою.

«Він любив знімати відео. Мав багато друзів, зростав розумним, дуже веселим і позитивним хлопчиком», – розповів дядько Віталій Рекута

У Максима залишилися батько, бабуся, дідусь, дядько та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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