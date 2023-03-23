Намісник Києво-Печерської лаври заявив, що ченці УПЦ МП не будуть виселятися (відео)

Намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь заявив, що ченці УПЦ МП не будуть виселятися. За його словами, що вони нібито не мають місця, куди могли б вивезти все майно. Повідомляє НСН.

Як відомо, виселитися з території Києво-Печерської лаври УПЦ МП має до 29 березня. Саме цього дня спливає їх договір оренди.

«Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. У нас просто немає місця, куди це все (кухні, пральня) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати», сказав Павло Лебідь.

Ченці УПЦ МП не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври (відео)

Він закликав вірян «захищати святиню» разом з УПЦ МП, оскільки це «їхній обов’язок». Також Павло Лебідь заявив, що ченці проти «політичної партії, яка створена державою». А також не мають наміру підтримувати чиїсь угоди.

«Ми всі проти політичної партії, яка створена державою для чиїхось угод – ПЦУ (Православна церква України). Ми не перейдемо – я думаю, що більшість. Тому не варто так трудитися ворогові, обурюючи уми і серця людини», додав УПЦ МП.

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