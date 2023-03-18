18 березня митрополит Епіфаній закликав братію УПЦ МП Києво-Печерської лаври до співпраці з ПЦУ. А також запевнив, що їх захищатимуть від залякувань з боку нині очільника Лаври, передає НСН.

Настоятель ПЦУ заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а мовою богослужінь буде стародавня слов’янська та українська мови.

«Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом і дворазовим закриттям монастиря, зокрема, є безпідставною маніпуляцією», сказав Епіфаній.

Епіфаній закликав братію Києво-Печерської лаври до співпраці з ПЦУ: відео

«Московська духовна влада в Україні неканонічна, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, а навпаки – місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців і подвижників минулого, місцем, яке буде духовно надихати наших співгромадян у ці важкі часи”, зазначив настоятелька ПЦУ.

Він наголосив, що ставиться з повагою до тих отців та братів, хто не поділяє ідеологію «русського мира» та спотворення, які вона вносить у церковне життя.

«Відкриваючи монастир у складі Помісної Церкви, наш Священний Синод звернувся до уряду з проханням надати в лаврі приміщення для чернечого життя і богослужінь. Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоб чернече життя, можливість для щоденної молитви і богослужінь були належним чином забезпечені», додав митрополит.

Епіфаній додав, що юрисдикція московського патріархату в Україні не має ані канонічної, ані моральної перспективи. А також висловив сподівання, що незабаром остаточну заборону Москві впливати на українське церковне життя буде підтверджено і державним законом.

Ще новини України:

Встановити додаток