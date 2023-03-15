«Молилися, щоб Зеленський став президентом»: УПЦ МП просить не виселяти їх з Києво-Печерської Лаври

УПЦ МП просить не виселяти їх з Києво-Печерської Лаври. Священники опублікували чергове відеозвернення, передає НСН.

У ньому взяв участь митрополит Павло (Лебідь) – намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, що наразі займає частину Києво-Печерської лаври. Священник сказав, що вони звертаються до української влади, зокрема до президента Володимира Зеленського. Намісник нагадав слова глави держави про те, що влада не повинна втручатись у життя церкви.

«Віримо, що будуть скасовані ці постанови, накази, що знову розпочнеться співпраця з музеєм, і надалі ми будемо робити все те, що робили. А ми зберігали святиню… Звертаємось до тих, хто чинить це неподобство. Тому що вже приходять на територію С14 та інші організації, що будуть нас різати й викидати з цієї святині», сказав Павло.

УПЦ МП просить не виселяти їх з Києво-Печерської Лаври: відео

Ще один священник сказав, що ще перед виборами у Києво-Печерській лаврі йому Бог нібито повідомив, що президентом буде Володимир Зеленський. За словами цього представника УПЦ МП, тоді він передав це через друга Зеленському. А той нібито відповів: якщо його оберуть, він «навіть похреститься».

«Я всім це розповів. Усі брати монастиря, прихожани молилися, щоб Володимир Зеленський став президентом. І тепер його прошу: якщо ми за нього молилися, щоб він став президентом — щоб він нашу Лавру не ображав, а навпаки — захищав», сказав священник.

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