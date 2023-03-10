Монахів Московського патріархату виганяють з Лаври

Монахів Московського патріархату виселяють з Лаври, до кінця березня священики УПЦ МП повинні звільнити будівлі монастиря та передати майно державі.

Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” про розірвання договору, згідно із яким монахи користувалися державною власністю. Договір був дійсний з липня 2013 року.

Про це йдеться на сайті Лаври, передає НСН.

У листі вказано, що Міжвідомча робоча група під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

“Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, Заповідник (Києва-Печерська Лавра – ред.) попереджає про розірвання Договору від 29.03.2023 року”, сказано у заяві.

До 29 березня священники Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно у державу.

“З метою проведення процедури приймання-передачі державного майна, Монастирю необхідно здійснити заходи щодо звільнення будівель та споруд (майна), що є державною власністю та які перебувають на балансі Заповідника, за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 11, м. Київ, вул. Лаврська, 15 до 29.03.2023 року”, йдеться у документі.

Монахів Московського патріархату виселяють з Лаври. Лист-попередження

Нагадаємо, що у грудні намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) повідомив, що в УПЦ МП завершується термін оренди двох соборів: Трапезного собору Антонія і Феодосія Печерських та Успенського собору.

Мінкультури рекомендувало не продовжувати оренду з УПЦ (МП). 5 січня Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі, а вже 7 січня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершив різдвяну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

1 грудня 2022 року РНБО запровадила санкції проти десяти священнослужителів церков УПЦ МП, серед яких і екс-нардеп Вадим Новинський. Крім цього, РНБО доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити в Україні діяльність релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії, – насамперед, ідеться про УПЦ МП.

Ще з листопада минулого року СБУ проводить обшуки у приміщеннях УПЦ МП. Під час обшуків правоохоронці виявляють пропагандистські матеріали, паспорти РФ, зброю, ноутбуки із порнографією тощо.

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