На Буковині священник УПЦ МП не відкрив храм для похорону воїна (відео)

На Буковині священник УПЦ МП не відкрив храм для відспівування захисника України. Обряд провели біля храму, повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Тіло загиблого на війні Василя Катана не впустили до храму у селі Задубрівці колишнього Заставнівського району на Буковині. Про цей інцидент повідомив священник ПЦУ Роман Грищук.

«Знову похорон Героя. Воїн Василь Катан родом із Багринівки колишнього Глибоцького району. Жив у Задубрівці Заставнівського. Сам виявив бажання захищати Україну. Побачив автобус, що віз військових на війну, зупинив, і попросився з ними! Сказав: “Я теж хочу захищати свою Україну!”. Тіло воїна не пустили до храму! Відспівувати довелося під храмом! Бо надто багато зібралося патріотів. “Батюшка” Віталій Дуров запереживав, що надто багато зібралося патріотів і можуть занести тіло воїна, а його “тєлєса” викинуть разом із Московським Патріархатом із храму», розповів він.

Громада храму уже 4 роки, як провела збори і абсолютною більшістю голосів перейшла до ПЦУ.

Священник УПЦ МП не відкрив храм для відспівування захисника України: відео

«Але священник із десятком промосковських сектантів забарикадували храм і не впускали громаду до церкви. Громада хотіла мирним шляхом вирішити проблему. Було багато судів. Усі вирішили питання на користь громади і ПЦУ. Але “батюшці” закони України не указ, Біблія і мораль теж! Москва сказала стояти до останнього! Тому вони взяли храм у заручники, наклали безліч замків, броньовані двері, постійне чергування, а громада молиться на вулиці уже 4 роки…», зазначив Роман Грищук.

Він також додав, що священник УПЦ МП Віталій Дуров навіть на шостому році війни не визнав Росію агресором.

«Щодо Дурова, є про що поговорити з фахівцями із СБУ. Бо він навіть на 9 році війни не міг визначитися, чи українці самі між собою б’ються, чи все-таки на них хтось напав. І не міг він погодитися, що то Росія напала і вона є агресор. Це щоб ви розуміли, що вони за «українська Церква «!», – наголосив Грищук, додавши відео розмови з Віталієм Дуровим.

Ще новини України: