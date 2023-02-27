По ночах норвежець вмикає сигнал тривоги для російських дипломатів (відео)

По ночах норвежець вмикає сигнал тривоги для російських дипломатів. Про свою акцію він повідомив сусідів. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

В ніч на 73-річний норвежець Кетіл Крейн включив біля резиденції дипломатів російського посольства в Осло звук, який нагадував сигнал повітряної тривоги. Чоловік розповів, що хотів розбудити росіян як метафорично, так і фізично, щоб вони на собі відчули – як це прокидатися серед ночі від сирен.

Норвежець вмикає сигнал тривоги для російських дипломатів

Норвежець стурбований тим, що люди забувають про війну. Своєю акцією він сподівається нагадати, що війна в Україні все ще триває. Він також додав, що готовий заплатити штраф або бути арештованим. За день до того, як о 2:30 ночі Крейн влаштував акцію біля резиденції посольства, він повідомив сусідні квартири про свій план.

Відзначимо, з початку війни українці в Норвегії щоденно проводять мітинги на підтримку рідної країни. Вони також закликають світ зупинити війну в Україні.

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