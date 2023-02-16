Суд виніс вирок священнику УПЦ МП, який закликав голосувати на псевдореферендумі. Він отримав 7 років тюрми, передає НСН.

«Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного священника, який добровільно співпрацював з російськими окупантами. Це настоятель одного з парафій УПЦ (МП) Лиманської громади Донецької області», йдеться в повідомленні СБУ.

Під час тимчасової окупації району священник-колаборант публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників.

Суд виніс вирок священнику УПЦ МП

До того ж він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумах та «проголосувати» за «приєднання» регіону до Росії. А ще пропонував людям «обрати» нову «голову» селища Ярова, яка мала діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації. Свою діяльність чоловік погоджував з військовими РФ.

Священника затримали після звільнення району від окупантів. Зловмисника визнали винним за ч. 1 ст. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Йому призначено покарання – 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.