Чи досі УПЦ МП пов’язана з російською церквою – висновок Держетнополітики

Стало відомо, чи досі УПЦ МП пов’язана з російською церквою. Для цього Державна служба з етнополітики та свободи совісті провела експертизу нового статуту Української православної церкви Московського патріархату, передає НСН.

Там підтвердили, що УПЦ МП все одно лишається в підпорядкуванні Російської православної церкви. Експертизу проводили відповідно до рішення Ради нацбезпеки і оборони. Вона тривала два місяці. Її основна мета — встановити, чи є канонічний звʼязок між УПЦ МП та РПЦ.

Як показала експертиза, новий статут УПЦ МП не розриває її звʼязку з РПЦ. Статус УПЦ МП у складі РПЦ лишається незмінним — вона має певні права самостійності, але не є незалежною.

Чи досі УПЦ МП пов’язана з російською церквою

Відносини УПЦ МП із РПЦ не є відносинами двох рівнозначних церков. УПЦ МП не має статусу автономної церкви, яку б визнали інші православні церкви світу. Таким чином, УПЦ МП залишається структурним підрозділом РПЦ. Члени експертної групи також не виявили жодних документів або дій, які б свідчили, що керівництво УПЦ МП діє як самостійна церква або планує проголосити власну незалежність.

Натомість в УПЦ МП заперечують свій зв’язок з російською православною церквою.

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