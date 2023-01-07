На Дніпропетровщині і ще в чотирьох областях пройшли обшуки в храмах УПЦ МП – що знайшла СБУ

Служба безпеки України розповіла, що знайшла в храмах УПЦ МП. Напередодні обшуки провели у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях, передає НСН.

На території храмів у цих областях правоохоронці знайшли бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку. В результаті слідчо-оперативних дій секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань). А на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ.

«Загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації та був на прямому зв’язку з представниками ФСБ. Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими «кураторами» на лівий берег Дніпра», розповіли в СБУ.

Що знайшла СБУ в храмах УПЦ МП: фото

Тим часом в приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук. До того ж у Дніпропетровській області працівники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії.

При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії «ОПЗЖ» та інших антиукраїнських матеріалів. Всі вилучені матеріали направили на експертизу, після якої винних притягнуть до кримінальної відповідальності.

В чотирьох областях СБУ провела обшуки в храмах УПЦ МП: що знайшли