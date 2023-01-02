У Вінниці поранили ножем священника УПЦ МП – подробиці

2 січня у Вінниці поранили ножем священника УПЦ МП, передає НСН.

Близько 9-ї години ранку у храм Покрови Святої Богородиці зайшов невідомий чоловік й почав все перевертати. Тоді з вівтаря вийшов настоятель церкви протоієрей Антоній Ковтонюк і зробив зауваження. Після цього зловмисник напав на священника з ножем і порізав йому горло.

На місце події прибула поліція. Намагаючись затримати нападника, правоохоронці поранили його в ногу.

Пораненого священника госпіталізували до однієї з вінницьких лікарень. Відомо, що отця Антонія вже прооперували. Він перебуває в реанімації.

Тим часом на території храму, де стався інцидент, тривають слідчі дії.

У Вінниці поранили ножем священника УПЦ МП

Духовенство звернулось із проханням до українців не розпалювати релігійну ворожнечу на території України, щоб у майбутньому уникнути нападів на священників.

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