У Вінниці поранили ножем священника УПЦ МП – подробиці

2 січня у Вінниці поранили ножем священника УПЦ МП, передає НСН.
Близько 9-ї години ранку у храм Покрови Святої Богородиці зайшов невідомий чоловік й почав все перевертати. Тоді з вівтаря вийшов настоятель церкви протоієрей Антоній Ковтонюк і зробив зауваження. Після цього зловмисник напав на священника з ножем і порізав йому горло.
На місце події прибула поліція. Намагаючись затримати нападника, правоохоронці поранили його в ногу.
Пораненого священника госпіталізували до однієї з вінницьких лікарень. Відомо, що отця Антонія вже прооперували. Він перебуває в реанімації.
Тим часом на території храму, де стався інцидент, тривають слідчі дії.
У Вінниці поранили ножем священника УПЦ МП
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