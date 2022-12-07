До 12 років ув’язнення: засудили священника УПЦ МП, який працював на ворога

В Луганській області засудили священника УПЦ МП, який здавав армії РФ позиції ЗСУ, передає NNS.

«У суді прокурори довели, що священник храму з Лисичанська надавав допомогу у веденні бойових дій збройним формуванням РФ проти української армії», повідомляє офіс Генерального прокурора.

Засудили священника УПЦ МП, який працював на ворога

З середини квітня він збирав інформацію про чисельність та дислокацію техніки, а також озброєння ЗСУ у Сєвєродонецьку й прилеглих населених пунктах. Потім через месенджер передавав її військовим армії РФ. Отримані дані ворог використовував для інсталяції сайту й вогневого ураження цілей.

Священника, який підтримував «руський мир», затримали в кінці квітня цього року. Під час документування злочину правоохоронці виявили листування затриманого з представниками збройних формувань ворога. Його засуджено до 12 років позбавлення волі. Поки рішення суду не вступить в дію, священник знаходитиметься під вартою.

Джерело – офіс Генерального прокурора