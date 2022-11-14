“Вимагав код від мультиварки» – на Херсонщині окупант переплутав побутову техніку із сейфом (ВІДЕО)

На Херсонщині окупант був здивований побуту українців. Мешканка Херсонської області розповіла, як ворог вдерся до неї додому і дивувався меблям та побутовій техніці
Одна з мешканок Херсонської області поділилася історією про те, як рашисти вдерлися до неї додому. Про це повідомляє NNS
Спершу окупант, який опинився вдома у жінки, здивувався, коли побачив шафу-купе. Зокрема, він був у захваті через те, як відчиняються та зачиняються дверцята меблів.
Однак, справжній шок у ворога настав, коли він опинився на кухні.
“Код скажи. Скажи код сейфа”, – я не розумію… Аа, зрозуміла, кажу – це називається “мультиварка”, ‒ поділилася українка.
На Херсонщині окупант вимагав код від мультиварки
Джерело – 5ua.
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