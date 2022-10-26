Росіянин застрелив свого співслужбовця, бо переплутав його з “українським диверсантом”

У Білгородській області росіянин застрелив свого співслужбовця, переплутавши його з диверсантом з України.

Таким чином російська армія вкотре показала свій тупізм.

Про це NNS повідомляє з посиланням на «Сибір. Реалії».

«У Білгородській області порушено кримінальну справу щодо вбивства новосибірського солдата-строковика Дениса Таскаєва на кордоні з Україною», повідомило ЗМІ.

Російський загарбник вбив солдата строкової служби рф Дениса Таскаєва через те, що просто переплутав його з «українським диверсантом». Попередньо, це буцімто сталось випадково, але родина загиблого не вірить у це.

Підозрюваного у вбивстві затримали. Слідчі стверджують, що загиблого Таскаєва сплутали з «військовослужбовцем з України».

«Слідчий сказав, що була перестрілка з розвідувальними диверсійними групами, хлопці були “на взводі”. Денис спускався в бліндаж, і наляканий товариш по службі прийняв його за чужого», розповіла мати вбитого Тетяна.

Одразу після вбивства командир роти заявив, що солдат загинув у перестрілці з українськими військовими в ніч із 15 на 16 жовтня. До того ж командування залякало інших військових не говорити нічого про цю подію.

За словами одного із товаришів Дениса Таскаєва, солдатам наказали не говорити про подробиці події, якщо вони «не хочуть опинитися на місці хлопця».

«Коли я сказала слідчому, що Денис загинув під час стрілянини з українцями, він здивувався: “Як так? Я не знаю, чому вам так сказали”. Минуло більше тижня [з дня смерті Дениса], для чого було так говорити?», дивується Тетяна.

Мати вбитого також не вірить у версію конфлікту солдатів. За словами жінки, її син був безконфліктним