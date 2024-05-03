Нацбанк запровадив обмеження для банків та ломбардів в Україні. Тепер їм заборонено приймати у заставу товари війського призначення

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передають Новини України – НСН.

В Нацбанку уточнили, що тепер банкам та ломбардам заборонено приймати у заставу товари, які можуть застосовувати на полі бою та які внесені до Єдиного списку товарів подвійного призначення.

Зокрема, йдеться про БПлА, тепловізори та прилади нічного бачення.

Як повідомили в НБУ. такі заходи ввели у рамках виконання рішення РНБО України “Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет”.

Банки та ломбарди не зможуть приймати у заставу товари військового призначення

Скандал із ігровою залежністю військових

Як відомо, останнім часом стала актуальною проблема функціонування онлайн-казино в Україні.. Їх діяльність не обмежували. На цьому фоні розпочався скандал із лудоманією (ігровою залежністю) у військових.

На сайті Офісу президента з’явилася петиція із пропозицією заборонити грати в онлайн-казино військовим. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв винести питання на розгляд РНБО.

20 квітня для розгляду проблеми зібралася Рада національної безпеки. За підсумками засідання головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та керівникам військових формувань доручили заборонити військовим доступ до онлайн-казино.

Ще новини України: Найбільші виграші в історії азартних ігор