Відновлення Каховської ГЕС, зруйнованої росіянами, вимагатиме не менше п’яти років та інвестицій від 1 до 2 мільярдів євро. Руйнування дамби серйозно вплинуло на аграрний сектор.

Підрив гідроелектростанції, який стався в ніч на 6 червня 2023 року, спричинив значні наслідки для агросектору регіону, викликавши серйозні збитки для місцевих фермерів та аграріїв. Ця подія не лише призвела до миттєвих руйнувань, але й поставила під загрозу довгострокову стабільність аграрного сектору в цілому.

Місцева влада розповіла про жахливі наслідки від підриву Каховської ГЕС

“Цей акт тероризму знищив системи іригації. Каховське водосховище було основним джерелом води. Багато підприємств біля Дніпра були затоплені. На правому березі аграрії не змогли зібрати 100 000 тонн зернових та олійних культур, що спричинило збитки на суму 2,8 млрд грн лише за зерновими”, – розповів у інтерв’ю Liga.net Олександр Прокудін, глава Херсонської обласної військової адміністрації.

Він також зазначив, що всі зерносховища та ангари були знищені, і на правому березі Дніпра не залишилося жодного цілого елеватора. Прокудін підкреслив, що внаслідок окупації та терористичних актів найбільше постраждали садівництво та вирощування овочів та баштанних культур.

“Ці культури або були затоплені, або залишилися без іригації. Якщо у випадку з зерном ще можна сподіватися на дощі, то з фруктами та овочами так не вийде. Близько 650 гектарів садів були знищені в Херсонській і Дар’ївській громадах, 2000 гектарів – у Білозерській, де вирощували персики, яблука, черешні, малину, виноград. Все це було знищено”, – сказав він

За словами Прокудіна, на лівобережжі неможливо вирощувати рис, кукурудзу, фрукти, ягоди через відсутність води. Тому необхідно або відновити ГЕС, або використовувати насоси для заповнення іригаційних каналів. На питання про можливість відновлення Каховської ГЕС та водосховища, Прокудін відповів, що це зараз вивчається науковцями, але конкретики поки немає.

“Здійснити аналіз на місці поки неможливо, оскільки це перша лінія оборони. За попередніми підрахунками, будівництво нової станції займе не менше п’яти років і коштуватиме від 1 до 2 млрд євро. Звичайно, це можливо лише після завершення бойових дій”, – розповів Прокудін.

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