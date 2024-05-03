Замість “Давайте вже після свят” – “Якщо не буде наступу”: новий тренд у Харкові

У Харкові, як, мабуть, і на інших прифронтових територіях України, настрої цієї весни дещо тривожні. Адже багато розмов про новий масштабний наступ росії. І ясно, що регіони на сході та півдні – в зоні особливого ризику. Вони вже зараз відчувають на собі загострення ситуації. Збільшилася кількість обстрілів та інформаційних атак з боку рф.

Мешканці не знають, чи їм збирати валізи і виїжджати, чи можна ще почекати і покластися на долю та ЗСУ.

«Якщо не буде наступу» – новий тренд у Харкові

Про новий тренд у Харкові розповіла харків’янка, журналістка Tetyana Dotsyak. Вона оприлюднила допис на своїй сторінці у Фейсбуці, передають Новини України – НСН.

За словами, Тетяни, традиційне “Давайте вже після свят” у Харкові трансформувалось у “якщо не буде наступу”.

Наприклад:

Ти вікна не мила? Паска ж! – Помию пізніше, якщо не буде наступу!

Коли зможете приїхати поремонтувати кран? – Давайте вже наступного тижня, якщо не буде наступу!

А документи коли забирати? – Після 16-го, якщо не буде наступу!

Один в одного люди перепитують, наче комусь відома точна дата і точні плани окупантів.

Шо там чути? Коли наступ?

Але так, між іншим. Більш гаряче обговорюють хто за яку назву метро голосував, – підкреслює журналістка.

По радіо кажуть, що на півночі 50 тисячне російське військо – намагатиметься взяти Харків в напівкільце. Експерти сперечаються чи вдасться їм це зробити, чи просто мухлюють, щоб вдарити на інших напрямках. У Харкові є ті, хто вірять в обидві версії, але не зустрічала тих, хто допускає думку, що місто окупують. В общім, поки ви там печете паски, миєте вікна і перете гардіни, у нас тут ніяких планів. Додалася супер-сила – рішати діла між прильотами КАБів. І оновилася стара – віра в ЗСУ рівня лютого 22-го, – описала ситуацію Тетяна

А ще вона додала:

Зустріла пацанчика знайомого, їде на Куп’янськ. Там в окупантів 100-тисячне військо. Наваляй їм там! – кажу. Пообіцяв….

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