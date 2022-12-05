На Київщині чоловік знайшов і приніс додому снаряд, передає NNS.

Житель Бориспільського району знайшов у лісі особливо небезпечний танковий снаряд та приніс його додому.

«Вже не вперше вражений легковажністю деяких громадян, але радію, що здоровий глузд шукача пригод таки взяв верх, він повідомив про небезпеку до поліції», розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

На Київщині чоловік знайшов і приніс додому снаряд

Знайдений снаряд вибухотехніки транспортували на тимчасовий підривний майданчик та знищили.

«Нагадую усім, якщо ви знайшли міну, гранату, частину ракети, чи предмет походження якого вам невідоме, не ризикуйте, одразу повідомляйте до поліції», додав Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві працівники ДСНС допомогли вагітній жінці вибратися з заблокованого ліфта.

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