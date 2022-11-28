Спеціалісти знають про цілі росіян та які об’єкти енергетики вони атакуватимуть – експерт

Спеціалісти знають про цілі росіян та куди вони битимуть. Енергетичний експерт зазначив, що завдяки цьому можливо трохи пом’якшити наслідки удару

Енергетики очікують нового удару найближчими днями.

Про це 28 листопада в ефірі національного телемарафону розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, передає NNS

“Ми розуміємо, куди вони можуть цілитись, і де буде найнеприємніше. Головна робота, щоб пом’якшити наслідки того, що вони потраплять туди, куди нам не потрібно… Є інформація про те, що можуть бути атаки наступними днями. Ми готуємось і дуже напружено іде зараз робота”, – розповів Харченко.

Також, за словами експерта, ситуація наразі складна, адже в Україні після обстрілів немає жодної непошкодженої електростанції і жодного непошкодженого високовольтного трансформатора.

Які цілі росіян та куди вони битимуть розповів експерт

Масована ракетна атака України 23 листопада

У середу Росія здійснила черговий ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури України.

Внаслідок “прильотів” повністю, або частково було відсутнє електропостачання та водопостачання у багатьох населених пунктах, а також у Києві та області.

Внаслідок постійних пошкоджень енергетичного обладнання в Україні діють графіки планових та екстрених відключень електроенергії.

За словами мера Києва Віталія Кличка, треба бути готовим, що відключення електроенергії можуть бути до весни, оскільки за низьких температур збільшується навантаження на енергосистему.

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