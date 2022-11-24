В Україні розглядають 3 варіанти блекауту – подробиці повідомили ЗМІ

В уряді розглядають три варіанти блекауту — повного або часткового відключення електроенергії по всій Україні внаслідок масованих російських атак. ЗМІ повідомили подробиці

23 листопада під час сьомої масованої атаки російських військ по Україні енергетики не допустили блекауту.

Кабмін розглядає три сценарії блекауту, повідомляє NNS

1. Блекаут на Лівобережжі

Без світла на 12-24 години залишаться Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області, а також підконтрольні Україні частини Харківської, Донецької та Луганської областей. Частково – Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська та Київська області разом з лівим берегом Києва.

Щоб відновити живлення областей протягом 12-24 годин енергетики поступово запускатимуть електростанції. Спочатку малі теплоелектроцентралі та гідроелектростанції, які мають заживити великі теплоелектростанції. Компресорні станції газотранспортної системи та місцевих облгазів будуть заживлені автономно. У першу чергу до електрики підключать підприємства тепло- та водопостачання, водовідведення.

Варіанти блекауту в Україні

2. Блекаут всієї країни до доби

Уся підконтрольна територія України залишиться без світла на 12-24 години. Енергосистема України буде заживлена від європейської. Протягом двох годин мають бути заживлені атомні електростанції. Спочатку світло зʼявлятиметься в окремих регіонах, які поступово обʼєднаються в єдину енергосистему.

3. Блекаут всієї країни до 7 днів

Першочергово буде відновлене зʼєднання української та європейської енергосистем. Паралельно буде відновлюватись живлення малих гідроелектростанцій та теплоелектроцентралей. Електроенергія пріоритетно йтиме на потреби комунальних служб та населення. До 7 днів може знадобитись, щоб відновити роботу атомних електростанцій. Тільки після цього буде заживлена промисловість.

Що відомо

23 листопада Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. Пошкоджені і зруйновані житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Є загиблі та поранені, серед них — діти. Низка регіонів опинились без світла та водопостачання.

Масований ракетний удар Росія здійснила в той же день, коли Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму.

Станом на вечір 24 листопада в Укренерго не можуть назвати точний час повного відновлення електрики. Однак виробники електроенергії вже забезпечили близько 50% потреб споживання в країні.

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