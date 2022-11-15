Як працюватимуть ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки в умовах блекауту

Українцям розповіли, як працюватимуть ПриватБанк, Ощадбанк та інші системно важливі банки в умовах блекауту

Більшість банківських відділень закриють. Залишать лише чергові відділення, які працюватимуть на резервних джерелах енергії, а також обслуговуватимуть не лише клієнтів свого банку.

Нацбанк України розробив рекомендації щодо роботи системно важливих банків в умовах тривалого блекауту. Про це розповідає NNS

Як працюватимуть банки в умовах блекауту

Українцям важливо знати: банківська система не припинить роботу навіть за умов жорсткого і тривалого блекауту. Водночас, кількість працюючих відділень буде скорочено, залишать лише чергові відділення, які визначать самі банки.

У зв’язку з цим НБУ рекомендує банкам заздалегідь вжити деяких заходів

Банкам рекомендовано збільшити залишок готівки у касах, розмістивши в чергових відділеннях додаткові сейфи для зберігання готівки.

Контакт-центри банків та їхні дата-центри потрібно забезпечити резервними джерелами живлення. Запас палива для цих джерел має становити щонайменше 7 днів.

Заздалегідь визначені чергові відділення також необхідно забезпечити резервними джерелами живлення. У них мінімальний запас палива має бути не меншим за дводенний. При цьому має бути джерело поповнення запасів палива у разі потреби. Крім того, банки повинні подбати про резервні (супутникові) канали зв’язку для відділень, які працюватимуть.

Клієнтам має бути доступний список працюючих чергових відділень. Його слід опублікувати на сайті банку. Крім того, адреси працюючих відділень повинен мати контакт-центр банку, а також Нацбанк. Списки діючих відділень також мають бути вивішені на вхідних дверях інших відділень, які не працюватимуть під час блекауту.

Якщо буде великий наплив клієнтів до чергових відділень ПриватБанку, Ощадбанку чи інших банків, то потрібно тимчасово перемістити туди частину техніки з непрацюючих відділень.

Слід передбачити збільшення комплексів самообслуговування у чергових відділеннях.

Чергові відділення банків мають забезпечити прийом готівки від бізнесу. Причому не лише від підприємців, які є клієнтами цього банку, а й від тих, що зазвичай обслуговуються в інших банках.

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