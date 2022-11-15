Як працюватимуть ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки в умовах блекауту

Українцям розповіли, як працюватимуть ПриватБанк, Ощадбанк та інші системно важливі банки в умовах блекауту
Більшість банківських відділень закриють. Залишать лише чергові відділення, які працюватимуть на резервних джерелах енергії, а також обслуговуватимуть не лише клієнтів свого банку.
Нацбанк України розробив рекомендації щодо роботи системно важливих банків в умовах тривалого блекауту. Про це розповідає NNS
Як працюватимуть банки в умовах блекауту
Українцям важливо знати: банківська система не припинить роботу навіть за умов жорсткого і тривалого блекауту. Водночас, кількість працюючих відділень буде скорочено, залишать лише чергові відділення, які визначать самі банки.
У зв’язку з цим НБУ рекомендує банкам заздалегідь вжити деяких заходів
- Банкам рекомендовано збільшити залишок готівки у касах, розмістивши в чергових відділеннях додаткові сейфи для зберігання готівки.
- Контакт-центри банків та їхні дата-центри потрібно забезпечити резервними джерелами живлення. Запас палива для цих джерел має становити щонайменше 7 днів.
- Заздалегідь визначені чергові відділення також необхідно забезпечити резервними джерелами живлення. У них мінімальний запас палива має бути не меншим за дводенний. При цьому має бути джерело поповнення запасів палива у разі потреби. Крім того, банки повинні подбати про резервні (супутникові) канали зв’язку для відділень, які працюватимуть.
- Клієнтам має бути доступний список працюючих чергових відділень. Його слід опублікувати на сайті банку. Крім того, адреси працюючих відділень повинен мати контакт-центр банку, а також Нацбанк. Списки діючих відділень також мають бути вивішені на вхідних дверях інших відділень, які не працюватимуть під час блекауту.
- Якщо буде великий наплив клієнтів до чергових відділень ПриватБанку, Ощадбанку чи інших банків, то потрібно тимчасово перемістити туди частину техніки з непрацюючих відділень.
- Слід передбачити збільшення комплексів самообслуговування у чергових відділеннях.
- Чергові відділення банків мають забезпечити прийом готівки від бізнесу. Причому не лише від підприємців, які є клієнтами цього банку, а й від тих, що зазвичай обслуговуються в інших банках.
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