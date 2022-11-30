Почалися пологи в заблокованому ліфті – в Києві рятувальники допомогли вагітній жінці

Ввечері 28 листопада в Києві рятувальники допомогли вагітній жінці. У неї почалися пологи у заблокованому ліфті, передає NNS.

Цей інцидент стався у 9 поверховому будинку у Святошинському районі столиці на вулиці Симиренка, 13.

В Києві рятувальники допомогли вагітній жінці

«Відразу ж до місця виклику будо направлено рятувальників 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, жінка 1992 року народження знаходилася у заблокованому ліфті між 5-м та 6-м поверхами», повідомили рятувальники.

За допомогою шансового інструменту, рятувальники відкрили двері ліфта, дістали жінку та передали медикам для транспортування у пологовий будинок.

Як діяти, якщо ви застрягли у ліфті

У випадку зупинки кабіни не стрибайте та не тисніть всі кнопки поспіль на пульті покажчика поверхів;

Не намагайтеся самостійно відкривати двері підіймача та не пробуйте самотужки залишати кабіну;

У кожному ліфті є кнопка виклику диспетчера. Скористайтесь нею!

Повідомте про проблему та своє місце перебування;

Якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби “101”;

У разі відсутності зв’язку покличте на допомогу мешканців будинку;

Поки очікуєте на допомогу, постарайтеся якнайменше рухатися;

Після приїзду аварійно-рятувальної служби чітко виконуйте всі вказівки рятувальників.

Більш детально про правила поведінки у ліфті на випадок вимкнення світла читайте тут.

Джерело – ДСНС

Поради для тих, хто застряг у ліфті під час відключення світла