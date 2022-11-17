Волонтери показали, який вигляд має обгорілий від обстрілів на Київщині кіт через 7 місяців після порятунку.

Його світлини облетіли весь світ. Кіт зі спаленої і розтрощеної Андріївки на Київщині став символом незламності. Тварина, незважаючи на численні опіки, вижила і прийшла до людей після звільнення населеного пункту.

Обгорілого кота забрали власники одного з магазинів. Через 7 місяців після цього випадку вони показали, який вигляд має врятований кіт, передає NNS.

Світлини розмістили на сторінці магазину, команда якого піклувалася про чотирилапого.

Кота назвали Феніксом, на честь птаха, який відроджується з попелу.

“Фенікс, минуло 7 місяців. Вже майже 5 кг несамовитого, неймовірно пухнастого, українського звірячого щастя. Контраст, авжеж, невимовний. Терпіння, любов, знову терпіння… і ось що вродило. Cамі подивіться, це ж щастя, як воно є”, написали опікуни кота.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року у спаленій і понівеченій після окупації Андріївці знайшли кота. Тварина була вся в опіках від вусів до хвоста. Зоохахисники навіть думали, що внаслідок опіків і вибухів кіт втратив зір та слух.