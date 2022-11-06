Куди звертатися за компенсацією, якщо ваше жило зруйнував ворожий снаряд

Куди українцям звертатися за компенсацією через зруйноване або пошкоджене житло внаслідок військової агресії РФ.

Про те, як отримати допомогу від держави, розповіли на юридичному порталі “Консультант”, передає NNS.

Українці, у яких житло пошкоджене чи знищене внаслідок бойових дій (зокрема, влучання ракети чи артобстрілу), терактів, диверсій, спричинених повномасштабним вторгненням РФ, можуть подати заяву на компенсацію збитків особисто в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або дистанційно через додаток “Дія”, або через нотаріуса.

Після цього органи місцевого самоврядування й військово-цивільні адміністрації створюють спеціальну комісію, яка складає акт обстеження майна: він стане основою для отримання компенсації.

Крім того, юристи радять подати заяву до поліції про вчинення злочину.

Варто зауважити, що вищезазначені процеси регулюються відповідно до “Порядка подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ”, затвердженого постановою КМУ від 26.03.2022р. №380, а також “Порядком виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд”, затвердженим Постановою КМУ від 19.04.2022 р. № 473.

Що передбачає допомога від UNHCR і хто її може отримати