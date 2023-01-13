«Чому я досі живу»: у Києві переселенку з Енергодара не взяли на роботу

На столичній фабриці Roshen не взяли на роботу переселенку з Енергодара. Подробиці невдалого працевлаштування жінки розповіла її донька Катерина Олійник, передає НСН.

Через окупацію рідного міста мати Катерини була вимушена виїхати на підконтрольну територію України до Києва. У свої 57 років, вона спробувала влаштуватися пакувальницею на фабрику Roshen. Як розповіла Катерина Олійник, після п’яти телефонних розмов і співбесіди, яку провів відділ кадрів фабрики, а також пропозиції звільнитися з попереднього місця роботи, жінці відмовили у прийнятті на роботу через її вік.

«Впродовж двох тижнів і близько 5-ти розмов по телефону, Юлія Володимирівна, провівши співбесіду, запевняла, що їм на фабрику потрібні працівники й вони готові брати на роботу. Єдиний нюанс — Юлія Володимирівна сказала звільнитись спершу з попереднього місця роботи та прийти з документами на оформлення. А потім їй відмовили в роботі на підставі її віку», написала Катерина у соціальній мережі «Фейсбук».

Дівчина уточнила, що жінка про яку йде мова, це її мама – Ольга Іллівна. Послухавши представника столичної кондитерської фабрики, жінка звільнилася з попереднього місця роботи в окупованому місті.

«Бути жінкою в 57 в Україні та шукати роботу — це паршиво. Треба мати стійку психіку, щоб не звертати увагу на всі відмови та гидкі причини, які доведеться почути. Бути жінкою вимушеною переселенкою в 57 — це ще гірше. Ти мала покинути все, що було створене за життя. Роботу, оточення, а найголовніше — твій дім. Твій дім тепер в окупації, навколо орда з орків, і не ясно чи ще є взагалі твій дім», додала Катерина.

У Києві переселенку з Енергодара не взяли на роботу

Окрім того, дівчина звернула увагу, що переселенці часто чують на свою адресу нагадування, про те, що «ти понаїхала, займаєш чуже місце, це тобі не дім тут, прав у тебе немає».

«Співбесіда була короткою, тривала менше ніж хвилину — працівниця відділу кадрів Рошену Юлія сказала, що мама стара для пакування цукерок в коробки, їй же 57 років! Юлія навіть не вибачилась, що змусила звільнитись маму», йдеться в дописі Катерини.

За її словами, її мама дуже переживає через те, що не змогла влаштуватися на роботу до київської кондитерської фабрики. Адже, через війну жінка була вимушена виїхати з рідного міста, знайти нове та безпечне місце проживання.

«Який гріх та зухвальство дожити до такого віку. Яке нахабство не здохнути від орка, змогти виїхати з окупації, зняти квартиру в Києві та хотіти працювати. Єдина фраза, яку повторювала мама після такої співбесіди — «чому я досі живу», додала вона із розпачем.

Катерина Олійник додала, що допоможе мамі написати скаргу в Roshen, аби захистити свою матір та інших жінок, «що натраплять на цю Юлію». А також дівчина хоче почути офіційну відповідь Roshen, «чи дійсно вони не підпускають до пакування «людей похилого віку», зокрема жінок у 57.

Тим часом, у соціальних мережах люди жваво обговорюють даний інцидент, а також вимагають реакції від компанії Roshen.

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