«Дон-дони тікають, наближається український новий рік в Енергодарі» – гарні новини від захисників

Українські захисники розповіли про ситуацію в Енергодарі, передає НСН. . Оборонці натякають на позитивні перспективи.

«На вулиці холоднішає, земля підмерзає. Наближається український новий рік в Енергодарі ..» – йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі.

Захисники зазначають, що це вже почали підозрювати дон-дони (кадирівці – від ред.), тому вони вирішили терміново ретируватися із ЗАЕС та міста Енергодар.

Вони запевняють, що «жест доброї воді» потихеньку починає назрівати

Колобки, якщо ви ще не поїхали, земля підмерзає, часу звалити не буде, дорогу на Крим та на Запоріжжя закрили ваші ж додіки, – звертаються українські воїни до колаборантів.