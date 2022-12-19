Зустріч путіна і лукашенка – про що говорили диктатори

19 грудня у Мінську проходить зустріч путіна і лукашенка. Cтали відомі деталі, які вже обговорили диктатори.

Про це інформує НСН.

лукашенко

Самопроголошений білоруський президент розпочав вітальну промову зі слів про те, що рішення про тіснішу інтеграцію росії та білорусі “демонструють усьому світу, що тільки спільно можна подолати будь-які пандемії, кризи чи санкції”.

За його словами, основним пріоритетом зустрічі є вирішення економічних питань, а також обговорення питань оборони та безпеки. Крім того, лукашенко висловив сподівання, що Європа “прислухається до голосу розуму”.

“росія та білорусь, як ми з володимиром володимировичем часто говоримо, відкриті для діалогу з іншими державами, у тому числі й європейськими. Сподіваюся, що незабаром там прислухаються до голосу розуму, і ми перейдемо до конструктивного обговорення як питань спільної безпеки, так і та майбутнього світоустрою”, додав він.

путін

Російський диктатор на відкритій частині переговорів заявив про те, що чекає на новий рекорд у товарообігу, який має досягти 40 млрд доларів. Також він наголосив, що білорусь є союзником у всіх сенсах цього слова.

Крім того, путін підкреслив, що:

задоволений тим, як вибудовуються відносини з білоруссю

готовий далі розвивати атомні проекти у білорусі

є плани щодо співпраці у космосі

Зустріч путіна і лукашенка: що відомо

У понеділок, 19 грудня, вперше від 2019 року російський диктатор путін приїхав до Мінська. Його зустрічав в аеропорту лукашенко разом із сином.

Зазначимо, що путін прибув до Мінська у супроводі винищувачів. Для конспірації у повітря підняли ще три російських урядових бортів. Також до Мінська приїхали шойгу та лавров.

Наразі відомо, що вже зустрілися міністри оборони росії та білорусі. За повідомленням білоруського відомства, обговорювалися питання військово-технічного співробітництва та зміцнення обороноздатності.

Джерело: РБК-Україна