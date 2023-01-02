На Львівщині російський агент видавав себе за переселенця і збирав розвіддані для окупантів. Його затримала СБУ.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ у Львівській області.

У ході спецоперації контррозвідники Служби безпеки затримали ворожого поплічника. Ним виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.

«З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність». повідомляють в СБУ.

Під виглядом внутрішньо переміщеної особи російський агент оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів на Львівщині. І вів збір інформацію для ворожої спецслужби.

Втім, співробітники СБУ викрили зрадника на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичних угруповань «днр».

Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Джерело

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