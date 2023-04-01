Обшуки у митрополита Павла. Що знайшла СБУ (фото, відео)

Служба безпеки України проводить обшуки у митрополита Павла. Слідчі дії проводяться за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає НСН.

Обшуки у митрополита Павла. Що кажуть в СБУ

В СБУ підтвердили, що повідомили Павлу про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Служба безпеки зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України, йдеться у повідомленні.

Зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України, зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Окрім того, СБУ опублікувала перехоплення телефонних розмов митрополита Павла, де той радіє тимчасовій окупації Херсона та заявляє, що у західних регіонах України немає українців.

Нагадуємо, 30 та 31 березня віряни УПЦ МП не пустили до приміщень Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики, а священнослужителі проводили богослужіння. У відповідь Мінкульт та заповідник «Києво-Печерська лавра» подали заяву до поліції через перешкоджання роботі. До того ж у Мінкульті оголосили, що заповідник звернувся до Господарського суду Києва через перешкоди УПЦ МП щодо передання майна Лаври.

30 березня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року, яким УПЦ МП і передали будівлі та споруди Лаври в безоплатне користування. Так, міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що управління майном Лаври перейшло до держави.

В УПЦ відповіли, що спір про право користуватися майном за договором 2013 року має розв’язуватися лише в судовому порядку, а виселення до судового рішення є «неприпустимим». В УПЦ заявили, що вживатимуть заходів для «припинення протиправних дій», зокрема звернуться до правоохоронних органів.

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