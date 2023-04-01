“Паша Мерседес” отримав підозру від СБУ – заява митрополита УПЦ МП (відео)

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебедь), який відомий також як «Паша Мерседес», отримав підозру від СБУ. Про що сам він заявляє на відео, передає НСН.

«Сьогодні о 7:30 мені вручили підозру. Субота, вихідний, не дали можливості помолитися, ну бог у поміч. Зараз у моєму домі будуть обшуки. Я не перешкоджаю», заявив митрополит УПЦ МП.

За даними УП, Павлу вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії рф (ст. 436 ККУ).

Служба безпеки поки не давала офіційного повідомлення з цього приводу, інформує zn.ua.

Нагадаємо, 29 березня 2023 року у Києво-Печерській Лаврі відбулося останнє богослужіння УПЦ МП. Вже наступного дня музейний комплекс мав би повністю повернутися у власність держави.

Проте, як і очікувалося, представники російської церкви, попри те, що дедлайн виселення вже настав, не захотіли залишати територію заповідника.

Митрополит Павло (Лебідь) спершу аргументував цю відмову тим, що договір про оренду нібито не можна розривати в односторонньому порядку, закликаючи дочекатися остаточного рішення суду. Та це було вранці. А вже ввечері священнослужитель російської церкви перейшов до більш радикальної риторики, накинувшись з прокльонами на президента Володимира Зеленського та його сім’ю, а також на міністра культури й журналістів.

Ще новини України: “Втеча від росіян”: журналісти розповіли історію про викрадення українських дівчат на Херсонщині