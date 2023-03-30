Журналісти «Слідства.Інфо» презентували фільм-розслідування «Втеча від росіян» про двох українських дівчат, яких російська влада обманом вивезла спочатку в тимчасово окупований Крим, а потім — в окупований Генічеськ, передає НСН.

У розслідуванні йдеться про двох дівчат — 16-річну Машу та 18-річну Настю, які жили в Херсоні та після тривалої окупації та страху навіть виходити на вулицю під приводом відпочинку погодились поїхати у Крим. При цьому «поїздку» їм організували вчителі.

А коли Херсон звільнили ЗСУ, росіяни відмовили їм в поверненні додому і вивезли до окупованого Генічеська, де фактично ув’язнили у холодному гуртожитку.

Коли дівчата зрозуміли, куди потрапили, вони почали бунтувати — відмовлялися вставати під гімн Росії, публікували патріотичні дописи у соцмережах, використовували українську символіку. У відповідь росіяни їх карали та агітували отримати російський паспорт.

«Найбільш норовливим дітям окупанти нагадували про “яму”, “військову комендатуру” та погрожували “зашити рота”. До того ж у підлітків виникли проблеми — через кілька днів за ними мала прийти окупаційна комендатура. Маші та Насті за їхню поведінку погрожували “ямою”», розповідає в своєму матеріалі «Слідство.Інфо».

Маша та Настя на прохання журналістів фіксували все, що відбувалося з ними у російському полоні, але в певний момент ситуація стала критичною, і розслідувачі почали шукати усі можливі шляхи повернення дівчат додому.

«Ця історія стане елементом великої справи проти Росії. Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, понад 20 країн світу фіксують злочини РФ для того, щоб створити окремий фонд, який буде виплачувати компенсації постраждалим. На сьогодні вже є 640 підозрюваних осіб і це тільки зафіксовані. Дуже дякую за вашу роботу», сказав представник Офісу Генпрокурора після перегляду фільму.

Героїні — Настя та Маша — теж приїхали на презентацію стрічки про свій порятунок.

Маша зізналася, що для неї рішення поїхати у Крим нібито на два тижні стало уроком на все життя:

«Я 2 місяці вдома і я — щаслива. Дуже шкодую, що поїхала. Я зрозуміла, що на ту сторону ні ногою навіть. Там (в окупованому Генічеську, — ред.) за нами постійно наглядали. Мені 18 років, а за мене все вирішували. А тут (на підконтрольній території України, — ред.) я повністю вільна. Ось головна відмінність».

«Втеча від росіян» – історія порятунку двох українських дівчат, яких росіяни викрали на Херсонщині. Відео

Ще новини України: Росія викрадає українських дітей: хлопчик розповів, як у РФ їм “промивали мізки” (відео)