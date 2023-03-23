Росія викрадає українських дітей: хлопчик розповів, як у РФ їм “промивали мізки” (відео)

Росія викрадає та примусово вивозить на свою територію українських дітей з окупованих регіонів. У РФ дітям розповідали, що батьки від них начебто відмовилися, а також намагалися передати на всиновлення російським громадянам.

Батькам-українцям, які намагалися повернути своїх дітей, російські чиновники заявляли, що вони їх більше не побачать, бо ці діти – це “діти Росії”.

Про це розповів один із українських підлітків, якого днями вдалося майже дивом повернути з території РФ, передає НСН.

На відео хлопчик з Херсонщини, якого вдалося повернути з території Росії, розповідає про пережите. Він зазначає, що дітей, на яких вдома чекали батьки, намагалися відправити до інтернату, а далі – прилаштувати у прийомні сім’ї.

“Казали, що нас відвезуть до Пскова. “Там інтернат. А там вас уже всиновлять”. Ми казали, що від нас батьки не відмовлялися, аж ніяк ви нас не відвезете. А нам казали, що відмовилися від нас. Я дзвоню мамі. Мама каже цій, директору табору, каже “Ви що, взагалі хворі? Я такого не говорила. Навіщо ви дітям брешете?”. А та каже: “Все одно ви їх не заберете. Це діти Росії”, розповів хлопчик.

“Р*сня має повиздохнути вся до сьомого коліна. Людожерка Львова-Бєлова має палати в пекельних муках тут. На землі. За викрадення наших українських дітей. І не кажіть мені про гуманізм та людяність. Не тут. Не про них”, емоційно прокоментував Андрющенко розповідь хлопчика та депортацію українських дітей за схемою, створеною дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової. Обох підозрюють в організації та скоєнні тяжкого воєнного злочину – викраденні та депортації на територію РФ українських дітей.

За більш ніж рік повномасштабної агресії за повного сприяння російської влади та за організованими нею схемами з України було депортовано щонайменше 16 тис. дітей. Їх потужно зомбують і передають на протизаконне “усиновлення” до десятків регіонів РФ. Водночас дітям, у частини яких в Україні залишилися родичі й навіть батьки, змінюють імена, щоб їх неможливо було відшукати.

За весь час повномасштабної війни Україні вдалося домогтися повернення додому лише трохи більш як 300 викрадених Росією дітей.

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