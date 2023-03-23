Окупанти на Запоріжжі забороняють українцям виходити з дому – в чому причина

Російські військові продовжують залякувати населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема на Запоріжжі загарбники заборонили мирним мешканцям виходити з будинків.

Очевидно, ворог намагається приховати від людських очей переміщення своєї техніки на фронт. На це вказали в Генеральному штабі ЗСУ, передає НСН.

Зазначається, що така ситуація спостерігається в населених пунктах Решетилівське, Чумацьке і Костянтинівка Запорізької області.

Там російські окупанти здійснили обхід будинків місцевих жителів і попередили про необхідність “перебування в безпечних місцях” із забороною залишення своїх помешкань.

“Зазначене опосередковано може свідчити про намагання російських окупантів унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення”, пояснили в Генштабі ЗСУ.

Також Генштаб інформує, що росіяни проводять роботи зі строковиками щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у війні проти України. Встановлено, що в одній із військових частин, яка дислокується у Південній Осетії, у період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області.

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