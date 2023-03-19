Чому окупанти призначили Мелітополь «столицею» Запоріжжя – пояснення розвідки Британії

Чому окупанти призначили Мелітополь столицею Запоріжжя, пояснили у розвідці Британії, передає НСН.

Так званий «указ» російської окупаційної влади про призначення Мелітополя «столицею» Запорізької області є визнанням неспроможності захопити весь регіон. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

“Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російською системою того, що її сили навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі у найближчому майбутньому”, – йдеться у звіті розвідки

Призначений росією так званий голова області Є.Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки місто Запоріжжя не буде підконтрольне рф. Але таких заяв від інших колаборантів ми чули чимало – і на Харківщині, і на Херсонщині.

Нагадаємо, частина Запорізької області була анексована росією 30 вересня 2022 року. Запоріжжя, розташоване приблизно за 35 кілометрів від нинішньої лінії фронту, жодного разу не було окуповане силами рф з моменту вторгнення в Україну у лютому минулого року.

Наразі окупанти готуються на Запоріжжі до українського наступу. Зокрема, риють окопи і встановлюють «зуби дракона».

А Мелітополь перетворили на справжню військову базу. За словами міського голови Івана Федорова, чи не щотижня сюди приганяють нову партію мобілізованих.

Крім того, навколо міста розгорнули декілька полігонів і тероризують жителів військовими навчаннями, а найбурхливішу діяльність традиційно розгорнули на полі бою інформаційному: говорили то про «вдалий» наступ, то про готовність до оборони.

Наразі росіяни розкручують новий наратив: начебто контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку стане фатальною помилкою для України.

Нагадаємо, що кволі спроби росії взимку наступати на Запорізькому напрямку не принесли окупантам успіху. Зараз вони лише обороняються тут.

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