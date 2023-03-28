Російська пропаганда “спалилась” на власному фейку про “українських нацистів” (відео)

Російська пропаганда продовжує продукувати різноманітні фейки про українців. Відео останнього «шедевру» нещодавно з’явилося у мережі.

Росіяни пробили чергове дно, знявши бездарне постановочне відео про те, як «українські фашисти» зупиняють авто з цивільною жінкою і дитиною, ображають їх та відкривають вогонь.

Фейкове відео миттю розповсюдили усі Z-пабліки, передає НСН.

На кадрах видно, як військовий пікап нібито обганяє цивільне авто, з нього виходять двоє у військовій формі зі зброєю. Все це знімає нібито відеореєстратор у цивільній машині. Один з чоловіків у формі підходить до автівки та починає ображати жінку-водійку. В машині плаче дитина, жінка починає кричати, чути звуки пострілів.

Причиною зупинки авто, за сценарієм пропагандистів, стало те, що жінка нібито пішла на обгін військової колони.

Про те, що відео постановочне, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Розміщене нещодавно в мережі відео, на якому невідома особа в українській військовій формі начебто стріляє по цивільному авто жінки з малою дитиною, – є російським фейком і ворожою ІПСО, зазначили в ГУР.

У розвідці детально аргументували, чому відео фейкове:

Локація на окупованій території між Донецьком і Макіївкою: поворот із окружної дороги стрільбище днр; Одне з джерел вкиду — нік “Юрий Алексеич Z V”; Українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А на даному відео хрести Вермахту; Реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на заході України; Кузов автівки, на якій ніби то їдуть українські військові був виготовлений на росії та ніколи не поставлявся до України; Неякісний монтаж. На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає. Вікно машини відкрите. Йшла розмова через вікно. Звуку закриття вікна немає. Коли машина їде назад знову чути, що вікно відкрите. Постріл був, бо на відео видно розліт гільз. В цей момент мав би бути хоч якийсь звук.

Цей ролик за примітивне виконання й показову фейковість навіть розкритикувала низка російських пропагандистів, телеграм-каналів і лідерів думок, а російське міністерство закордонних справ, яке спершу поширило це відео зі звинуваченнями українців у “нацизмі”, миттю його прибрало, додали в українській розвідці.

Це сфабриковане відео виявилося черговою невдалою й огидною спробою ворожої ІПСО (інформаційно-психологічної спецоперації), як і попередні пропагандистські спроби рашистів дискредитувати ЗСУ. Росіяни намагаються і далі очорнити воїнів ЗСУ, показати їх жорстокими й неадекватними, а також створити конфлікт із представниками мусульманської спільноти. Цього разу — з кримськими татарами. З діалогу військового й жінки, що була за кермом, можна зрозуміти, що вона нібито належить до кримськотатарського народу. Ролик виявився повним провалом і черговим тупим фейком російської пропаганди, яка у своїх хворобливих фантазіях не гребує жодними етичними нормами й темами, пояснили в ГУР.

А російський Телеграм-канал, який розвінчує фейки, поділився фото, де було знято відео.

На першій картинці – скрін з відео, на другій – фото з передмістя Донецька, зроблене місцевим в день виходу відео. Робив спеціально, аби розвінчати фейк.

Також самі пропагандисти визнали фейковість відео.

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