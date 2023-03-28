Російські ЗМІ розповсюджують фейк, що Служба безпеки України нібито штрафує українців за наявність родичів, які проживають у росії.

Про це НСН передає з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Подібне повідомлення не відповідає дійсності та є повністю абсурдним, оскільки українське законодавство не визначає побутове спілкування з родичами, навіть тими, які проживають на території росії, як кримінальне чи адміністративне правопорушення, йдеться у повідомленні ЦПД.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, фейкове повідомлення, поширюване нібито від імені СБУ, містить цілий ряд граматичних помилок, непритаманних українській мові: “россії”, “на рф”, “являють собою”.

Загалом, подібні фейки мають на меті дискредитацію представників Сил оборони України та провокування зниження довіри до них серед українців, підкреслили в ЦПД.

Фейкові повідомлення від росЗМІ

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