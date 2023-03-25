Українці почали отримувати на телефон пропозиції про держзраду: текст повідомлення

Українці почали отримувати повідомлення на телефон про держзраду. Зокрема такі смс прийшли абонентам мобільного оператора «Київстар», передає НСН.

Так, українцям пропонують за гроші здавати позиції Збройних Сил України. Посилання веде на Telegram-канал. Відправник виступає під назвою «Krayina».

Українці почали отримувати на телефон пропозиції про держзраду

Нагадаємо, Державна зрада – це навмисний вчинок громадянином України здійснений на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у провадженні підривної діяльності проти України.

За зраду Батьківщині статтею №111 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі від 12 до 15 років з\або без конфіскації майна.

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