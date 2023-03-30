Представники УПЦ МП досі не покинули Києво-Печерську лавру і проводять там богослужіння, а митрополит Павло взявся погрожувати журналістам, які висвітлюють події на території церковного комплексу.

Як передає НСН, про це пише Главком.

Представники Української православної церкви московського патріархату зранку 30 березня проводять богослужіння в Києво-Печерській лаврі, попри закінчення терміну оренди храмів

Митрополит Павло заявив, що «поб’є палками» фотоапарати журналістів, та наказав їм «забратися з його очей».

«Уберись, будь ласка, з очей. Я вам не погрожую, це ви мені погрожуєте», заявив митрополит Павло.

Колишній намісник Києво-Печерської лаври стверджує, що журналісти його провокують. Згодом митрополит Павло не зміг відповісти, чи справді Росія напала на Україну.

«А ви можете сказати, що Росія напала на Україну?», це запитання митрополит проігнорував.

Віряни навкруги просять журналіста «не провокувати» митрополита, а сам Павло мовчки проходить повз натовп та ігнорує питання, хто все ж таки напав на Україну. На відео попав момент, як ченець Московської церкви сильно відштовхує журналіста, щоб він не йшов за ним та митрополитом, та псує його апаратуру.

Віряни Московського патріархату просять журналістів піти та стверджують, що їх «ніхто сюди не звав», та штовхають журналістів.

Нагадаємо, що намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП митрополит Павло (Петро Лебедь) заявив, що комісію Мінкульту не пускатимуть на територію храму.

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