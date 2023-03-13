Ченці УПЦ МП відмовилися залишити приміщення Києво-Печерської лаври. Про це заявив намісник Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) в оприлюдненому відеозверненні, передає НСН.

Ченці Української православної церкви Московського патріархату не мають наміру виселятися з будівель Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» після закінчення терміну договору оренди, який закінчується 29 березня.

Ченці УПЦ МП відмовилися залишити Києво-Печерську лавру: відео

«Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. Нам погрожувати, що з нами розправляться. Це не 17-й рік. Сьогодні є всесвітня спільнота, є якась культура. Ми ще не починали молитися так усердно, щоби Господь показав чудо, але, напевно, все ж таки, нас заставлять. Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави, ми люди, які тут живуть із 1988 року, в багатьох немає іншого місця, як тут. Нас ніхто не зможе відірвати від любові божої», сказав митрополит Павло.

Він зазначив, що УПЦ МП «не проти всіх законних дій», зокрема інспекцій комісій. За словами церковних діячів, їм не було надано законних підстав для виселення.

10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано. Тому монахам потрібно буде звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.

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