7 березня у Києві провели в останню путь чотирьох Героїв-розвідників з батальйону «Братство», які наприкінці грудня загинули на території Брянської області росії під час виконання бойового завдання.

Максим Михайлов («Непийпиво»), Юрій Горовець («Святоша»), Тарас Карпюк («Тарасій») та Богдан Лягов («Аполлон») загинули під час виконання завдання 25 грудня 2022 року. Лише 7 березня 2023 року з ними попрощалися.

Церемонія прощання відбулася в Михайлівському соборі та на майдані Незалежності. Хоча спершу планували провести відспівування в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Фото оприлюднило Громадське, передає НСН.

38-річний Тарас Карпюк ще 2014-го пішов на фронт добровольцем, мав псевдо «Тарасій». Брав участь у боях під Іловайськом, там був поранений. Тарас був випускником факультету соціології та права КПІ.

34-річний Юрій Горовець з 2014-го пішов на фронт добровольцем, мав псевдо «Святоша». Був снайпером батальйону «Шахтарськ», воював в Іловайську та на Горлівському напрямку. Брав участь у Революції гідності та підтримував акції із захисту української мови. Мешкав у Дніпрі, був єдиною дитиною в батьків.

32-річний Максим Михайлов брав участь у російсько-українській війні з 2014-го року. Народився у Василькові під Києвом. Закінчив Васильківський коледж авіаційного університету за фахом «радіоелектронне обслуговування повітряних суден».

На багатьох фотографіях Максим з люлькою. Він був активним учасником люлькового руху і навіть брав участь у відкритих чемпіонатах з повільного куріння люльки.

19-річний Богдан Лягов пішов у військкомат 24 лютого 2022-го року. На той момент йому тільки-но виповнилося 18 років, він нещодавно із Жовтих Вод перебрався до Києва. Після трьох діб у чергах отримав відмову і приєднався до добровольчого батальйону «Братство». Богдан був єдиною дитиною у батьків. Захоплювався малюванням і українською класичною музикою.

30 грудня 2022 року на сайті президента України з’явилася петиція щодо присвоєння почесного звання Герой України посмертно Максиму Михайлову, Юрію Горовцю, Тарасу Карпюку та Богдану Лягову, «які сміливо та рішуче діяли на території ворога і там же героїчно загинули 25 грудня 2022 року на кордоні з Брянською областю в ході чергового бойового виходу».

Петиція набрала понад 25 тисяч голосів 29 січня. І 22 лютого президент її підтримав та доручив прем’єр-міністру опрацювати це питання.

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