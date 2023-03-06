“Цілий екіпаж відійшов у вічність”: під Бахмутом загинули бійці “Холодного Яру”

Під Бахмутом загинув танковий екіпаж із трьох бійців 93-тої бригади “Холодний Яр”.

Про це повідомила пресофіцерка 93-ої бригади Ірина Рибакова у себе на сторінці Facebook, передає НСН.

“Я не знаю, куди вже далі можна розбивати серце. Побратими вже написали у фейсбуці, тому пишу і я. Наші любі хлопці відійшли у вічність. Цілий екіпаж. Такі щирі, такі веселі, скромні. Вони були чудові. Спочивайте з миром. І нехай ваші вбивці будуть прокляті і не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті”, написала Ірина.

Бійці загинули під Бахмутом, саме там зараз веде бої 93-тя бригада.

“Я не хочу вічної слави героям. Я хочу, щоби герої повернулися до своїх сімей і жили звичайним негероїчним життям”, додала Рибакова.

У коментарях люди висловлюють свої співчуття. Пост також коментують військові, які безпосередньо знали загиблих.

“Екіпаж був розкішний. Скільки разів вони реально допомагали нам. Завжди прикривали піхоту. Подяка найбільша. Земля вам хлопці пухом. Слава Україні”, написав боєць 93-тої бригади Володимир Дяченко. “Знав особисто цей екіпаж. Велика втрата для нас. Царство небесне!”, пише військовий капелан Олександр Петрушкевич.

Поки офіційно імена загиблих та додаткову інформацію не розголошують.

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