«Світлий янгол бійців»: під Бахмутом загинула бойовий медик 93 бригади Яна Рихліцька

Під Бахмутом під час евакуації поранених 3 березня загинула бойовий медик 93 бригади «Холодний Яр». Яна Рихліцька (Яра), передає НСН. «Світлий янгол бійців» – так називали дівчину…

Про загибель дівчини пишуть у соцмережах її побратими, друзі, а також люди, яким вона допомагала. Вони повідомляють, що росіяни розстріляли швидку, у який їхали Яна і поранені воїни.

Яна народилася у Вінниці, останні роки до вторгнення РФ жила у Харкові. До повномасштабної війни працювала в ІТ-компанії, після 24 лютого 2022 року почала активно волонтерити, а у травні пішла служити парамедиком у ЗСУ, де врятувала не одне життя.

Під Бахмутом загинула бойовий медик 93 бригади Яна Рихліцька

Яні Рихліцькій було 29 років. Вона менше місяця не дожила до свого 30-річчя (народилася 2 квітня 1993 року).

“Не можу повірити, що тебе немає. Що ти вже не напишеш ще один пост, як завершила черговий збір, когось врятувала, щось доставила, або про те, яких чудових людей ти зустріла. Що не пожартуєш гостро, але чесно, як вмієш тільки ти. Що ми не зберемось після перемоги, щоб відсвяткувати закінчення цього пекла, що не будемо грати в настолки, кататись на вєліках та розмовляти про відмінності характеру твоїх котів. Я навіть не можу уявити, як багато болі та смерті ти бачила. Як багато ти зробила, щоб їх в нас було менше. Як не можу уявити, скільки суперздібностей ти відкрила в собі, поки інші ховались та тікали. Шкода, що серед них не було безсмертя”, – написала Анастасія Бочерова

Вчора в околицях Бахмуту, загинула дуже добра людина. Яка допомагала військовим і робила все за для нашої перемоги.

Ця дівчинка не шукала виправдання, як це робить 80% населення України і ті хто втік!!!!

Вона залишила все і допомагала військовим ризикуючи своїм життя.

Ось і прийшов твій час …… Яра

Заради таких людей якою була Яра і стоять наші воїни !!!! – написав користувач Фейсбуку з ніком Пан Лис.

Пишу і не вірю. Не можу повірити, що це насправді. Хочу щоб хтось сказав, що ми помилились, Яна жива, з нею все добре. Серце стискається від смутку. Новини нищівні – прекрасну душу забрано з цього світу занадто рано. Війна забирає найкращих! Яна – яскравий приклад незламності, відваги та людяності, покинула нас, залишивши незаповнену порожнечу в наших серцях.

Яна була лідом моєї команди і вона завжди була про людей. Коли я приїхала на знайомство до Харкова вона розповіла мені з любов’ю про місто, в якому жила останні роки і про людей у компанії. Її пристрасть до життя була заразною, і вона завжди прагнула максимально використати кожну мить, – написала Оксана Нараєвська

Вона також розповіла, що з 24 лютого 2022 року Яна почала волонтерити, невпинно забезпечуючи наших захисників усім необхідним.

Я не знаю як вона те все робила, але вона могла знайти і домовитись реально про будь-що. А скільки людей переночувало в домі її батьків на шляху з Харкова до більш безпечних місць, в домі що дарував їм комфорт і безпеку під час хаосу… Вона могла обрати легший шлях, могла виїхати з країни, могла продовжити спокійно працювати у компанії, але вона обрала інший шлях, шлях справжнього героя. Самостійно пішла у ЗСУ і, будучи парамедиком вона врятувала багато життів, але, на жаль її життя забрала війна, забрали підступні вбивці які розстріляли швидку. Ми зберігаємо пам’ять про неї в наших серцях, ми знаємо, що вона завжди буде з нами – ангелом, який спостерігає за нами згори, – написала Оксана

“Ти вклалась у Перемогу, як мало хто робив. Без тебе не відбувалось би наших волонтерських див, ти найкраща була у всьому. У підсумку віддала найдорожче. Шкода лише що Перемогу не побачила. Але ти знаєш що вона буде. Ми не спинимось, саме через таких, як ти”, – пообіцяла подруга загиблої Tanya Zenart

Вона також повідомила, що батьки Яни попросили всіх, хто хоче їм допомогти, скидати кошти на потреби ЗСУ за посиланням (збір на помсту за Яру, банка Моно відкрита волонтеркою Майєю Смоляніновою).

Поховають Яну Рихліцьку в рідній Вінниці.

Ймовірно, це останнє прижиттєве відео з Яною. На запису вона надає допомогу пораненим військовослужбовцям у шпиталі Бахмута (Яна з’являється в кадрі на 51-й секунді):

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