Нове унікальне відео з аеродрому Мачулищі, де бойовий дрон підірвав російський літак

З’явилося нове відео з аеродрому Мачулищі в Білорусі, де бойовий дрон підірвав російський літак. Запис передали СБУ білоруські партизани, які проводили операцію, повідомляє НСН з посиланням на ТГ-канал Реальна війна.

Білоруські партизани передали СБУ унікальне відео з того самого дрону, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі «Мачулищі».

За інформацією джерел ТГ-каналу, наразі усі виконавці цієї спецоперації змогли прямо під носом у ФСБ виїхати у треті країни, забравши з собою флешки із записами з дронів.

На відміну від попереднього відео, яке з’явилось в мережі вчора, тут зафільмовано не просто розвідувальну роботу безпілотника, а саме бойові кадри 26 лютого – від зльоту дрону до безпосередньо моменту вибуху.

Нове унікальне відео з аеродрому Мачулищі

Виконавці спецоперації також розповідають, що на аеродромі працювали дві «пташки». Одна (з відео) сіла на фюзеляж літака і вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. Друга – фільмувала цей процес, а через кілька хвилин – сама приземлилась на «тарілку» російського літака і підірвалася.

«Така спецоперація – це не просто серйозний іміджевий удар по ворогу, а ще один сигнал російським військовим про те, що вони не можуть почуватися спокійно у Білорусі. В плані безпеки там – прохідний двір. І ми будемо цим користуватися. Дякуємо білоруським партизанам за співпрацю, сміливість і професійну роботу», – зазначили джерела, обізнані у деталях спецоперації

Інше відео з аеродрому Мачулищі, на якому видно роботу розвідувального дрону

Зазначимо, що російський розвідувальний літак А-50, який міг постраждати внаслідок диверсії у Білорусі, полетів у росію. Є непідтверджена інформація, що він попрямував на ремонтний завод, де займаються агрегатами таких літаків. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» у четвер, 2 лютого.

Ідеться про на 325-й Авіаційний ремонтний завод, який розташований у місті Таганрог. Спостерігачі кажуть, що пропаганда дуже хотіла показати, що з літаком ДРЛО А-50 усе гаразд. Наприклад, після зльоту їм відправили два відео, зняті з різних ракурсів: там чітко видно, як летить літак.

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