Підрив літака А-50 у Білорусі – з’явились перші супутникові знімки

Підрив російського розвідувального літака А-50 у Білорусі – у мережі з’явилися перші супутникові знімки аеродрому “Мачулищі”.

Як передає НСН, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста CNN Джанлуку Меццофіоре у Twitter.

Він показав супутникові знімки аеродрому “Мачулищі”, зроблені сьогодні, 28 лютого.

“У Maxar є ці знімки літака A-50 ДРЛС на авіабазі “Мачулищі” в Білорусі. Я не бачу жодних серйозних пошкоджень”, написав журналіст.

При цьому, як зазначає “Беларускі Гаюн”, борт переставили. Місце його звичайної стоянки, яке відзначено червоною стрілкою, пустує. Він у іншому місці. Востаннє зліт літака росіян фіксували 22 лютого.

Підрив літака А-50. Що відомо

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 лютого на білоруському аеродромі “Мачулищі” партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.

Пізніше британська розвідка наголосила, що цей борт мав велике значення для російської армії Виведення його з ладу обмежить спроможність РФ проводити повітряні операції.

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