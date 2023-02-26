Російський розвідувальний літак А-50 міг отримати пошкодження в результаті вибуху на військовому аеродромі в Білорусі.

Як передає НСН, про це повідомляє моніторингова група “Білоруський гаюн“.

Білоруські активісти стверджують, що на білоруському аеродромі “Мачулищі” зранку пролунали вибухи. Через це міг бути пошкоджений літак ДРЛВ А-50 ВКС РФ.

Ймовірно, на літак скинули вибухівку “з невідомого об’єкта”. Також 26 лютого до “Мачулищ” прибув російський борт ІЛ-76 з номером RF-86843. Раніше він прилітав до Білорусі у лютому 2022 року.

Ініціатива BYPOL додає, що російський літак ймовірно отримав серйозні пошкодження та тривалий час більше не зможе літати. Відповідальні за вибух ймовірно білоруські партизани.

“Унаслідок 2-х вибухів постраждали передня і центральна частини літака, пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антену. Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить. Подія сталася під час роботи поблизу цього літака снігоприбиральної техніки. Напевно, як це вже неодноразово траплялося на російських військових об’єктах, хтось знову не дотримувався заходів пожежної безпеки і курив біля борту”, йдеться у повідомленні.

Як додає charter97, у районі вказаного аеродрому місцеві жителі спостерігають велику кількість військових та екіпажі ДАІ, які перевіряють усі автомобілі, що проїжджають.

Міністерство оборони Білорусі ніяк не коментувало ситуацію.

Нагадаємо, у Білорусі в неділю, 26 лютого, на військовому аеродромі “Мачулищі”, звідки злітають російські ракетносці МіГ-31, пролунало два вибухи.

Літак ДРЛВ А-50 ВКС далекого радіолокаційного виявлення військово-космічних сил РФ періодично прибувають до Білорусі. Ці літаки наводять на цілі російські винищувачі-ракетоносії.

До речі, у другої армії світу в строю лише 9 літаків ДРЛО А-50/А-50У – повідомляє військовий експерт Олександр Коваленко.

Ще новини України і світу: