Путін використовує білоруську промисловість для тривалої війни в Україні – ISW

Путін прагне активізувати російський оборонно-промисловий комплекс для підтримки тривалої війни в Україні

Кремль має намір поглинути елементи оборонно-промислової бази Білорусі в рамках зусиль РФ із переозброєння російської армії для підтримки тривалої війни проти України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє НСН

Так, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 17 лютого в Москві заявив, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виробляти штурмовики Су-25 для російських військових за підтримки російських технологій.

Також Лукашенко заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод почав виробляти компоненти для російського КамАЗ (російський виробник важких вантажівок), і висловив готовність допомогти Росії виробляти електронні компоненти для заміни втраченого західного імпорту.

Путін використовує білоруську промисловість для тривалої війни в Україні

Крім того, Лукашенко заявив, що Білорусь на 100% виконує невизначені угоди про співробітництво в сфері оборони та безпеки, про які Білорусь і Росія домовилися «три місяці тому».

«Додаткові Су-25 і запчастини до вантажівок, швидше за все, не є критичним матеріалом для успіху довгострокових військових зусиль Росії. Незважаючи на заяви Лукашенка, Кремль може захопити білоруські заводи та переоснастити їх для виробництва критично важливої техніки, необхідної російській армії. Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які зараз задіяні або обладнані для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш необхідної техніки. Раніше ISW оцінювало, що російські війська почали використовувати білоруські полігони та тренажери для навчання мобілізованих росіян, щоб компенсувати погіршений навчальний потенціал Росії. Схоже, що Кремль подібним чином включає елементи ОПБ Білорусі, щоб збільшити потужність російської оборони, оскільки президент РФ прагне активізувати російський оборонно-промисловий комплекс для підтримки тривалої війни з Україною», – йдеться у звіті ISW.

Ключові висновки ISW:

Кремль, ймовірно, включить елементи оборонно-промислової бази Білорусі до більших зусиль Москви переоснастити російську армію для підтримки тривалої війни проти України.

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