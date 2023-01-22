Як окупанти можуть використати Білорусь у разі наступу по всіх напрямках – ДПСУ

Наступ з Білорусі наразі малоймовірний, але від ворога можна очікувати будь-чого. У ДПСУ розповіли, як РФ іможе використати Білорусь у разі наступу

Росіяни можуть спробувати здійснити наступ по всіх напрямках і використати Білорусь для відволікання і провокацій. Утім, наразі, наступ з Білорусі є малоймовірним.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє НСН

За його словами, загроза наступу з Білорусі існує постійно, а тому усі відповідні структури України стежать за ситуацією. Демченко запевнив, у разі збільшення кількості живої сили, військові одразу це зафіксують.

Наразі у Білорусі недостатньо сил і засобів ворога для наступу, але від росіян можна очікувати чого завгодно.

Як окупанти можуть використати Білорусь у разі наступу по всіх напрямках

“Ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. У будь-який момент Росія може використати навіть ті незначні сили, які там перебувають, в разі, якщо вона спробує створити спробу наступу по всіх напрямках. Зокрема, Білорусь тоді буде відволікаючим маневром, не маючи достатніх сил, вони будуть робити якісь провокації”, – висловився Демченко.

Речник ДПСУ попередив, що росіяни можуть нагнітати тут ситуацію, щоб Україна тримала на цьому напрямку певні сили й засоби та не могла їх перекинути на “гарячіші” напрямки.

Натомість Україна щоденно проводить укріплення кордону: від Волині до Чернігівської області, по всій протяжності лінії кордону з Білоруссю.

Ситуація у Білорусі і ризик нового наступу РФ

Міністр оборони Олексій Резніков попередив, що навесні росіяни можуть наступати із районів, які вони вже окупували на півдні та сході України.

Польський генерал Вальдемар Скшипчак припустив, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. За цього сценарію під ударом опиняються – Полтава та Дніпро.

У розвідці України висловили сумнів, що окупанти підуть з Білорусі. Головне поле бою навесні-влітку буде на Донбасі, каже представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Станом на зараз загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Лукашенко водить російського диктатора Володимира Путіна за ніс, заявив представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Аналітики ISW вважають, що ймовірний наступ з території Білорусі може розпочатись не раніше осені 2023 року.

Тим часом у Білорусі ближче до кордону з Україною перекинули свої та російські бойові вертольоти.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що у Білорусі наразі 14 тисяч боєздатного особового складу. Наразі у Білорусі відбувається підготовка мобілізованих росіян, а не накопичення сил для повторного наступу.

Джерело

Наступ з Білорусі: аналітики ISW дали несподіваний прогноз