Почався рух угрупувань російських військ у Білорусі: в чому небезпека для України

Станом на 12 січня почався рух угрупувань російських військ у Білорусі, повідомляє військовий аналітик Олександр Коваленко, передає НСН. Але, за словами, експерта, це не той рух, про який багато хто міг подумати. Хоча події, які відбуваються, звісно, несуть певну загрозу Україні.

Аналітик стверджує, що розпочато процес ротації російських підрозділів, які проходили навчання на полігонах Білорусі і які повністю складаються з мобілізованих.

З цього можна зробити як позитивний, так і негативний висновки.

Позитивний полягає в тому, що на території РБ розмістять менш підготовлений та менш навчений контингент, ніж той, яким був виведений з Білорусі. Крім того, комплектація новоприбулих, а також чисельність, не вказують на те, що вони стане кістяком ударного угруповання.

Для формування найударнішого угруповання, за нинішнього складу в РБ сил РІВ, потрібно від 3 до 4 місяців стабільного завезення сил і засобів до Білорусі. Факт ротації лише підтверджує, що найближчим часом формування ударного угруповання не планується.

Тобто низький рівень загрози вторгнення з території Білорусі поки що зберігається незмінним, хоча загроза вірогідності такого вторгнення також незмінна.

Ще один позитивний момент: виведення з території РБ, а також комплектація підрозділів не пройдуть швидко, і цей процес займе навіть частину лютого, а за другу половину січня мало, що може статися… Підкріплення під’їхати не встигне або їхати буде вже не до кому, – додає Коваленко.

Рух російських військ у Білорусі: в чому негатив для України?

Негатив полягає в тому, що навчені і підготовлені підрозділи прибудуть на територію України, кажуть в Інформаційному спротиві.

Найімовірніше ці підрозділи будуть відправлені на Луганський плацдарм для посилення розміщеного там сватівського угруповання. З іншого боку, після низки подій під Бахмутом і визріваючим ресурсним голодом, не виключаю, що частина цих свіжо-навчених мобілізованих може опинитися і там, – каже Олександр Коваленко.

Тим часом, у Головному управлінні розвідки МОУ підтверджують, що РФ нарощує угруповання військ на території України.

Станом на 10 січня 2023 р. у складі російських окупаційних військ з урахуванням оперативного резерву діють близько 280 формувань (минулого тижня – було 250).

Росія переміщає мобілізованих з полігонів у Росії та Білорусі в зону бойових дій та прикордонні райони.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля у Донецькій обл. Висока активність ворога – на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

В умовах відсутності необхідної кількості боєготової техніки кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою.

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